Julieta Serrano pide recordar la posguerra porque "Barcelona no siempre ha sido la ciudad de éxito"

La actriz ha pronunciado el pregón de Santa Eulàlia del Gremi de Restauració

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Julieta Serrano, que acumula más de 70 años de trayectoria en los que ha alternado teatro, cine y televisión y es conocida por ser una 'chica Almodóvar', ha pedido este miércoles recordar la posguerra porque "Barcelona no siempre ha sido la ciudad moderna, efervescente y de éxito".

Lo ha dicho en un acto en el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona durante la lectura del pregón en honor a Santa Eulàlia, copatrona de la ciudad, que organiza el Gremi de Restauració de Barcelona desde 2018 y que ha ido a su cargo.

Nacida en el barrio de El Poble-sec en 1933, Serrano ha recordado su niñez marcada por la Guerra Civil y la posguerra: "Pensaba que estas cosas de la guerra solo pasaban en mi infancia, pero continuaron y continuaron hasta ahora", ha añadido en alusión a la guerra en Ucrania.

La actriz ha rememorado sus inicios en el mundo de la interpretación y sus primeros éxitos, como su papel en la obra 'Las criadas' (1969), donde compartió escenario con la actriz Núria Espert, de quien ha dicho que talentos como el suyo son "para siempre", igual que el de Rosa Maria Sardà, ha agregado provocando el aplauso de los asistentes.

'CHICA ALMODÓVAR'

Serrano ha recordado su trayectoria con el director Pedro Almodóvar, quien la ha dirigido en siete ocasiones desde 1979: "27 años después (de su última película juntos) me hizo una gran ilusión que hablara conmigo para dar vida a la Jacinta de 'Dolor y Gloria' (2019)", así como también reencontrarse en el film con el actor Antonio Banderas, ha dicho.

En un mensaje grabado que se ha proyectado en el Born Centre de Cultura i Memòria, Almodóvar ha agradecido a la actriz su "presencia constante" en sus películas de la década de los 80, ha dicho que espera poder trabajar con ella muchas veces más, y ha añadido que algunas de sus películas no serían lo que son si no contaran con su interpretación.

"TE NECESITO, BARCELONA"

"A pesar de vivir fuera, te necesito Barcelona. Cada vez que vengo te encuentro cambiada, pero en seguida te reconozco, me reconoces, nos reconocemos", ha dicho visiblemente emocionada tras expresar su ilusión por haber sido elegida pregonera.

La intérprete ha concluido el pregón asegurando que tiene previsto vivir muchos años y pidiendo que no se la olvide: "¡Buenas fiestas de Santa Eulàlia a todo el mundo! ¡Viva Barcelona!", ha agregado levantando una ovación.

"Me he emocionado porque Barcelona para mi es mi ciudad, hay un hilo entre Barcelona y yo, invisible tal vez a veces, pero me hace mucha ilusión", ha dicho tras finalizar el acto en declaraciones a Europa Press, refiriéndose a la invitación al pregón, y ha explicado que tras dos años de pandemia ésta era la primera vez que volvía a la ciudad y que lo ha hecho expresamente para acudir al pregón.

PUIGNERÓ Y COLLBONI

El acto ha contado con la presencia de la ilustradora Pilarín Bayés (1941), que recientemente ha publicado su libro número 1.000 y ha diseñado la invitación al evento, donde se pueden ver diversas ilustraciones en que las dos patronas de Barcelona, la Mercè y Santa Eulàlia, realizan actividades juntas.

Además, han participado el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que han intervenido antes de que Serrano pronunciara el pregón, del mismo modo que el presidente del Gremi, Pere Chias.

En su intervención, Puigneró ha dicho que tras dos años de pandemia y a pesar de la guerra de Ucrania --que ha calificado de muy grave y que ha lamentado que tenga impacto en la economía de Catalunya--, se están viendo síntomas de mejora, y ha agregado que Serrano y Bayés son "dos ejemplos del gran talento que tiene este país".

Collboni ha dedicado unas palabras de reconocimiento a ambas y le ha agradecido a Bayés haber retratado a las dos patronas siendo amigas porque considera que es un momento para unirse, y, en la misma línea, Chias ha agradecido a Bayés "el guiño" al sector en la invitación, ya que en una ilustración se ve a las patronas tomando algo en una terraza.

También han asistido el expresidente de la Generalitat, José Montilla; los exalcaldes de Barcelona Joan Clos y Xavier Trias; los tenientes de alcalde de Barcelona Janet Sanz, Albert Batlle y Laia Bonet; así como concejales de los diferentes grupos municipales.

En el ámbito cultural han asistido, entre otros, el periodista Xavier Sardà y los intérpretes Anna Maria Barbany, Jordi Sánchez, Joel Joan, Cristina Brondo y Mingo Ràfols; y del sector patronal, el presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de Barcelona Comerç, Salva Vendrell; y el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, entre otros.