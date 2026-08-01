Este julio ha sido el mes más calido y uno de los más secos desde 1950, según el Meteocat

Archivo - Una persona camina por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha afirmado que este julio ha sido el mes más cálido, por delante del julio de 2022 y de 2015, y se ha posicionado también entre los más secos, desde 1950.

La persistencia de 3 olas de calor, con muy pocos días de tregua entre ellso, y una ausencia casi generalizada de precipitaciones ha dejado varios "registros extraordinarios" en la red de estaciones meteorológicas (XEMA), indica el Govern en un comunicado.

En concreto, los datos del Meteocat señalan que el mes de julio ha sido muy cálido en toda Catalunya, especialmente en las partes elevadas, y el Observatori Fabra ha registrado el julio más cálido en sus 112 años de datos, así como el valor más alto desde 1905.

Otro de los hechos distintivos de este julo ha sido la persistencia del calor tanto de día como de noche: la estación de Barcelona-Can Bruixa ha registrado 26 noches cálidas, superando las 21 de 2006, hasta ahora el máximo registrado.

Con ellas, la estación ha registrado 36 noches cálidas seguidas, mientras que la estación de Barcelona-Raval ha acumulado 33, muy cerca de su máximo histórico, y con 24 de ellas registradas durante el mes de julio.

Finalmente, la ausencia de lluvia ha acabado de dar forma al mes, en el que se ha acumulado menos de 1 milímetro, un déficit que ha sido especialmente relevante en el Pirineo y el Prepirineo, donde los veranos acostumbran a ser los más lluviosos del año.