El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el número 3 de ERC al Congreso por Barcelona, Jordi Albert, repartiendo panfletos en la Estación de Sants de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al cabeza de lista del PSC al Congreso y ministro de Industria, Jordi Hereu, y al número 2 del Frente Amplio al Congreso por Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de competir entre ellos por ver quién hace "de Fidel Castro y quién de Che Guevara, prometiendo todo lo que no han hecho nunca y con muy poca credibilidad".

Lo ha dicho en declaraciones tras participar en el reparto de panfletos informativos de ERC sobre el traspaso de Rodalies en la Estación de Sants de Barcelona, uno de los 50 puntos de Catalunya en los que el partido prevé repartir unos 50.000 panfletos durante la mañana de este jueves.

Junqueras ha criticado que, en el debate de 3Cat del miércoles, hubo dos ministros "que piensan que no han estado en el Gobierno", y ha descrito como brillante el papel del cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián.

El líder republicano ha acusado a Hereu y Urtasun de abandonar a la ciudadanía catalana, al ser incapaces de aprobar una nueva ley de industria y de "defender los frescos del Museu Nacional d'Art de Catalunya", en alusión a las pinturas de Sijena.

EL MODELO DE TRENES DE PP Y PSOE

El dirigente republicano también ha criticado el modelo de trenes llevado a cabo tanto por PP como por PSOE "no funciona", y les ha acusado de priorizar la alta velocidad y un modelo radial centrado en Madrid, olvidando el resto del territorio. Además, ha criticado que este modelo de PP y PSOE "no cuida el mantenimiento, solo les interesan las inauguraciones de kilómetros de alta velocidad y han olvidado el tren convencional en Catalunya", tras lo que ha apostado porque la Generalitat asuma todas las responsabilidades en materia ferroviaria.

También ha abogado por obligar por ley a fijar el mantenimiento adecuado de las infraestructuras ferroviarias, ya que considera que el dinero destinado a mantenimiento en Renfe y Adif "representa una parte ridícula de su presupuesto".