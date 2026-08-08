Junqueras afirma que apoyarán enmiendas de Junts por el concierto en el trámite de la financiación

Junqueras durante la entrevista - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que, si Junts presenta enmiendas en favor del concierto económico durante el trámite parlamentario en el Congreso del nuevo modelo de financiación, las apoyarán.

"Si ellos en el trámite del modelo de financiación presentan enmiendas en favor del concierto económico, es evidente que nosotros las votaremos a favor. Votaremos a favor de cualquier enmienda que presente Junts en este sentido", ha recalcado en una entrevista de Europa Press.

Incluso se ha mostrado abierto y "encantado" de poderlas presentar conjuntamente, destacando que están dispuestos a votar muchas cosas con ellos y que les gustaría que fuera recíproco en beneficio de Catalunya.

Desde el primer momento Junts expresó su rechazo al nuevo modelo acordado entre ERC y los socialistas, que aportaría 4.700 millones adicionales a las arcas de la administración catalana, y meses atrás ya avanzó que presentaría una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para transitar hacia el concierto.

Pese a todo, Junqueras ha incidido en que están abiertos a llegar a acuerdos con los de Carles Puigdemont, y que así lo intentan "sin parar en todos los ámbitos y cada día", como intentan hacerlo con el resto de formaciones, ha dicho.

CONSORCIO DE INVERSIONES

Así, ha lamentado que Junts votara en contra en el Congreso del Consorcio de Inversiones, iniciativa que volverán a presentar en el próximo periodo de sesiones "para dar la oportunidad a Junts de rectificar y votar en favor de Catalunya".

"Nuestro objetivo no es que Junts vote en contra, nuestro objetivo es que vote a favor de eso. Por tanto, intentaremos convencerlos", ha expuesto Junqueras, poniendo como ejemplo la disposición de los republicanos a apoyar enmiendas de Junts que aboguen por el concierto económico.

También ha advertido de que, si Junts vuelve a oponerse al Consorcio de Inversiones, tienen en mano una alternativa: "En lugar de un consorcio, una sociedad mercantil que pueda hacer una parte relevante de esta función".

CPFF

Tras lamentar que se pospusiera el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio a septiembre, cree que ello evidencia que al PSOE está incómodo y le cuesta mucho avanzar en todo lo relativo a la nueva financiación, pero ha pedido "resolver ya" esta cuestión.

"Es un modelo que es bueno para todas las comunidades y que presenta muchas singularidades para Catalunya. Si no fuera bueno para todo el mundo, no lo votaría nadie", según el líder de ERC, que defiende que es más justo que el modelo vigente, caducado desde 2013.

Por eso, ha avisado de que votar contra el acuerdo conllevará "condenar a Catalunya y a todo el mundo a seguir con los recursos de 2013, sin tener en cuenta que han pasado 14 años en que los gastos en hospitales, centros de asistencia primaria, escuelas y universidades han crecido de manera exorbitante".

Así, ha reclamado a Junts que ayude a los catalanes permitiendo aprobar la nueva financiación y de otras cosas como la condonación del FLA: "No puede ser que prefieran que las familias deban 17.000 millones a que no los deban".

Tras dejar claro que la responsabilidad es de todos, ha apelado también los socialistas a cumplir con todos los acuerdos pendientes, entre ellos la financiación, porque "no pueden pedir más esfuerzos a nadie si no cumplen con todo lo pendiente".

IRPF

Al preguntársele si considera que el acuerdo con los socialistas para la recaudación en Catalunya del 100% del IRPF ha quedado aparcado, ha respondido que mantienen su voluntad de presentar enmiendas en el trámite del modelo de financiación.

"Si presentamos esta iniciativa fuera del modelo de financiación es más difícil que nos la voten porque, en esta iniciativa, muchos no ganarían nada o demasiado. En cambio, si la presentamos dentro del paquete del modelo de financiación, como todo el mundo sale ganando, es más fácil que todo el mundo la acabe votando", ha aclarado.

Con ello, ha descartado reactivar la vía de registrar en el Congreso la reforma legislativa para que Catalunya recaude el IRPF, y prevé que el calendario previsto para esta cuestión se cumpla si se puede aprobar.

AMNISTÍA

Sobre que el Tribunal Supremo (TS) esté empezando a aplicar la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), interpreta que finalmente el tribunal está "empezando a hacer lo que debería haber hecho siempre, que es actuar con criterios de justicia".

Defiende que no debieron condenarles, alegando que no cometieron ningún delito, y ha criticado que el Supremo lo hiciera y que mantuviera la condena pese a que el supuesto delito desapareció en la reforma del Código Penal: "Esto no pasa en ningún lugar del mundo".

También ha acusado al Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía que se aprobó pese a estar avalada "por una veintena de sentencias del Tribunal Constitucional y por la justicia europea".

En su caso, ha evitado concretar si cree que el TS actuará o se esperará a lo que dictamine el Tribunal Constitucional (TC), que en septiembre empezará abordar los recursos de amparo que tiene sobre la mesa "y que desde hace mucho tiempo debería haberlo resuelto".

"Mantener a alguien sin poder dar clases en la universidad con el argumento de que constituye un peligro de contagio entre los estudiantes universitarios, de un espíritu de rebeldía, no tiene ningún sentido. ¡Ya está!", ha reclamado.

Tampoco ve sentido a que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no hayan podido volver a Catalunya, y ha dejado claro que, en caso de ser amnistiado él, aspiraría a ser el candidato de ERC a las elecciones catalanas.

DOS AÑOS AL FRENTE DE ERC

En diciembre se cumplirán dos años desde que Junqueras recuperó el liderazgo del partido: asegura que ha intentado aportar "la ambición social y nacional que le falta a los socialistas y la razonabilidad que no tienen los de Junts" para lograr acuerdos y con el fin de construir grandes mayorías, también con diálogo con los agentes socioeconómicos.

Apuesta por Gabriel Rufián para que repita como candidato de ERC a las próximas generales y niega que hayan mantenido "ninguna diferencia", ni ve necesario reconducir la relación que mantienen pese a la apuesta del portavoz republicano en el Congreso por constituir un frente plurinacional y de izquierdas.

"Se necesita la mejor propuesta posible, y la mejor propuesta posible en Catalunya es ERC. Y yo creo que en esto todos estamos de acuerdo", ha insistido Junqueras, dejando claro que el partido no tiene vocación de ser la izquierda del PSOE sino el gran proyecto de izquierdas en Catalunya.

Por eso, ha situado a ERC como la mejor opción en Catalunya, "como lo es Bildu en Euskadi, el BNG en Galicia y Compromís en el País Valencià".