Junqueras afirma que Junts se ha interesado en hablar de financiación: "Es un paso adelante"

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que Junts ha mostrado interés en hablar sobre el modelo de financiación de Catalunya: "Me parece bastante significativo. Es un paso adelante", ha afirmado.

En rueda de prensa este lunes tras la primera reunión de la ejecutiva de ERC del curso político, ha sostenido que ERC tiene "toda la voluntad del mundo de coordinarse" con Junts para conseguir el mejor resultado posible en financiación.

También ha rechazado que una eventual aprobación en el Congreso de la proposición de ley de ERC sobre financiación en los términos en que plantean los republicanos suponga una condición suficiente para negociar los Presupuestos con el Gobierno.

