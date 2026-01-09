Junqueras afirma que este modelo de financiación "no es malo para nadie, que es bueno para todos"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este viernes el acuerdo para un nuevo modelo de financiación: "Tengo la obligación, el deber y el derecho de recordar que este modelo no es malo para nadie, que es bueno para todos".

Lo ha dicho en rueda de prensa al preguntársele por las críticas de Junts, y también ha afirmado: "Valoro muy positivamente las opiniones de todos los partidos políticos, todos los portavoces, todos los dirigentes. Me parece muy bien que digan lo que crean oportuno, solo faltaría".

También ha advertido, durante la rueda de prensa en la sede de ERC, de que "si alguien quiere estar en contra de una mayor dotación para sus hospitales y sus escuelas, puede estar en contra, pero es un error", mientras que quien mejor defiende los derechos de la ciudadanía es quien, hace todo lo posible para lograr este mayor dotación, como ERC, ha dicho.