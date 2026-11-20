El líder de ERC, Oriol Junqueras, en un acto en Figueras (Girona) - EUROPA PRESS

Bideguren (EH Bildu) acusa a Feijóo de estar "más cerca de la antipolítica, de la ultraderecha"

FIGUERAS (GIRONA), 20 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha apelado al voto útil para lograr tener dos diputados por la provincia de Girona, y ha llamado a los militantes republicanos a convencer a la gente de que ERC es imprescindible para defender a Catalunya: "Votar a Comuns no sirve de nada en las comarcas gerundenses porque sería tirar el voto", ha sostenido.

Así se ha pronunciado este viernes en un acto en Figueras (Girona), junto con la cabeza de lista de EH-Bildu al Senado, Idurre Bideguren; la cabeza de lista de ERC al Congreso por Girona, Teresa Jordà; la cabeza de lista al Senado por Girona, Etna Estrems; el secretario general de Comunistes y número 9 al Congreso por Barcelona, Héctor Sánchez, y el candidato a la alcaldía de Figueras, Xavier Amiel.

Junqueras también ha defendido el acuerdo para que Podemos se integre en las listas de ERC y no se presente por su cuenta, y ha ironizado: "Es como si Junts consiguiese que Vox no se presente en Catalunya, lo digo porque votan muchas veces juntos".

El líder de ERC ha subrayado que los candidatos republicanos son los que más se parecen a sus electores, y ha llamado a convencer a quienes están dudando entre ERC y otros partidos pero sin confrontar: "Cuando confrontamos con PP, Vox y AC, el instinto nos lleva a decirles que son unos fachas, y ellos se sienten orgullosos, porque lo son. De esta manera no convencemos siempre a todo el mundo".

Junqueras ha afirmado que aspiran a que gente que votaba a Junts "cuando ve lo que ve, que no puede votar a Junts", debe ver que su voto es a ERC, y también ha llamado a animar a gente que había votado a la CUP, tras lo que ha insistido en convencerles pero sin regañarles.

BIDEGUREN EQUIPARA PP Y VOX: "ES LO MISMO"

Por su parte, Bideguren ha asegurado que PP y Vox "es lo mismo", y ha criticado que se presenten juntos al senado en circunscripciones como Girona, Tarragona y Gipuzkoa, tras lo que ha avisado de que quieren alcanzar una mayoría para controlar el Tribunal Constitucional.

"Algunos intentan diferenciar al PP de la ultraderecha. No sé si Feijóo ha estado alguna vez cerca de la moderación, hoy en día está más cerca de la antipolítica, de la ultraderecha", ha criticado la cabeza de lista al Senado de Bildu.

También ha afirmado de que si hay una posibilidad de un nuevo Gobierno socialista, desde ERC y Bildu empujarán con más fuerza para lograr medidas que el PSOE no se ha atrevido a aprobar, y ha asegurado que no hay posibilidad de un Gobierno progresista sin las fuerzas soberanistas, tras lo que ha condicionado su apoyo al "reconocimiento de la plurinacionalidad y los derechos que conlleva".

Jordà ha criticado que Junts se haya situado en el medio entre el bloque de la izquierda y el de la derecha y la ultraderecha: "Dicen que están en el centro para defender a Catalunya. ¿Qué narices de centro es este?", tras lo que ha apostado por apartarles a un lado, aunque aún no se sabe hacia cuál, ha ironizado.

También ha pedido al PSOE que deje de poner "el miedo en el cuerpo" a los electores ante un posible Gobierno de PP y Vox, y ha defendido que la mejor política contra las derechas es hacer políticas de izquierdas, tras lo que ha acusado a los socialistas de no hacerlas y no hacerlas bien.