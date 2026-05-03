Junqueras asegura que Aliança Catalana es exclusivamente racista: "No trabajan por Catalunya"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el 95 aniversario de ERC, en la Estació del Nord, a 14 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El partido se fundó en Barcelona en marzo de 1931, así que este año están conmem - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este domingo que el proyecto de Aliança Catalana (AC) es exclusivamente racista y excluyente: "No son independentistas, no trabajan por Catalunya".

Lo ha dicho en un apunte de X recogido por Europa Press en relación a las declaraciones de la líder de AC, Sílvia Orriols, este sábado en 'Ràdio 4', donde afirmó que no todos los candidatos de la formación a las municipales "son explícitamente nacionalistas catalanes".

"Las fuerzas de tradición democrática de nuestro país debemos trabajar para garantizar una mayor democracia, más libertades y más soberanía, siempre con ambición nacional", ha añadido Junqueras.