Junqueras asegura que decir que 'con Franco se vivía mejor' es "olvidar 140.000 asesinatos"

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que decir que 'con Franco se vivía mejor' es "olvidar 140.000 asesinatos, medio millón de catalanes exiliados, 3 millones de emigrantes por miseria".

Así se ha pronunciado este jueves en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

"Decir que 'con Franco se vivía mejor' es menospreciar la libertad de Catalunya, la de las mujeres y la de todo el mundo", ha añadido el dirigente republicano.