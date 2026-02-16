Junqueras avisa que ERC se opondrá si el Govern acorta bajas "sin resolver las listas de espera"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado que su formación se opondrá a la medida anunciada por la Conselleria de Salud para optimizar la duración de los procesos de baja si esto supone "acortar las bajas sin resolver las listas de espera y enviando a trabajar a alguien que está enfermo y que ni siquiera le han hecho la prueba diagnóstica que corresponde o sin haberle dado el tratamiento que corresponde".

En rueda de prensa este lunes, ha afirmado que si el Govern sospecha de que alguna baja se tramita como no corresponde, "debe tener otras herramientas" para abordar esta situación.

Junqueras ha añadido que si el Ejecutivo catalán no tiene esta sospecha, no debería de actuar "haciendo parecer que la tiene", tras lo que se ha preguntado si el Govern está diciendo que los médicos no hacen bien su trabajo.

Preguntado por cómo valora el mensaje del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras reincorporarse de su baja, Junqueras ha señalado que es "normal" que se comprometa a abordar los problemas de infraestructuras, como el de Rodalies, y ha añadido que lo tendrá que demostrar.

"Este Govern tiene una responsabilidad colectiva de resolverlo, y quien tiene esta responsabilidad es quien preside y quien ha nombrado a los consellers y conselleres. Nosotros les animamos a hacer todo lo que esté a su alcance", ha subrayado el dirigente republicano sobre la crisis de Rodalies.

También ha concretado que su grupo en el Congreso votará en contra de la propuesta de Vox sobre la prohibición del burka en espacios públicos, porque no le gusta "que se enmascare la xenofobia con argumentos de orden público", y ha concretado que votan en contra de todo lo que propone Vox como principio filosófico, textualmente.