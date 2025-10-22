Junqueras sobre el cartel de Vox contra Companys: "Ningún fascista conseguirá ensuciar su nombre"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante la clausura del 30º Congreso de Esquerra Republicana (ERC) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha cargado contra Vox por colgar un cartel en las ventanas de sus despachos del Parlament en el que tachan de asesino al expresidente de la Generalitat Lluís Companys durante un homenaje a su memoria: "Ningún fascista conseguirá nunca ensuciar su nombre".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha defendido que el expresidente catalán es "un ejemplo de lucha por la libertad y por la democracia" que ha sido objeto de homenaje en varios países.

"Se jugó su vida para salvar la de mucha gente y ha sido reconocido y homenajeado por Alemania, Francia y otros muchos países europeos", ha sostenido Junqueras.