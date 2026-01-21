Junqueras critica la "dejadez del Estado" en Rodalies y reclama el traspaso del servicio

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en declaraciones en Sitges. - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado este miércoles "la no inversión y la dejadez del Estado" en el servicio de Rodalies y ha reclamado el traspaso del servicio a Catalunya tras la suspensión de toda la circulación de la red por el accidente en Gelida (Barcelona).

"Los accidentes provocados por causas naturales son incontrolables, pero la inversión, la no dejadez del Estado en el servicio de Rodalies en Catalunya es lo que provoca que hoy todo el servicio se pare por miedo, desconfianza e incapacidad de la misma compañía" para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Ante ello, ha asegurado que el traspaso de Rodalies "es una necesidad de país, la única solución sobre la mesa" para mejorar la infraestructura y un servicio que considera clave para la vida de los catalanes.