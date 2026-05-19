Junqueras da apoyo a la protesta de trabajadores de Nissan afectados por el ERE en Barcelona

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la concentración de trabajadores de Nissan contra el ERE este martes en Barcelona - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha mostrado su apoyo a decenas de trabajadores de Nissan que se han concentrado este martes por la tarde frente al Consulado de Japón en Barcelona para protestar contra la propuesta de la empresa de un expediente de regulación de empleo (ERE) en 3 centros catalanes.

Además de diversas proclamas y cánticos contra el ERE, han desplegado diversas pancartas con lemas a favor de la paralización de estos despidos.

Posteriormente, los manifestantes se han desplazado hasta la avenida Diagonal de Barcelona y durante unos minutos han ocupado los carriles centrales para tratar de frenar el tráfico, si bien se han retirado a los pocos minutos.

La propuesta de ERE afecta al centro de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona y el centro de áreas flexibles, también en El Prat.

Tras conocer el anuncio, la sección sindical del centro de recambios de El Prat, que cuenta con 122 empleados, anunció una propuesta de huelga indefinida, por lo que la empresa inició un diálogo con ellos que ha culminado con la reunión conjunta, en la que Nissan presentó su propuesta para un procedimiento de despido colectivo ante la Conselleria de Trabajo y Empresa, según informaron fuentes de Nissan a Europa Press.