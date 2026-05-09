Junqueras (ERC) acusa a Trapero de obligar a los Mossos a "actuar de manera poco democrática"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el 95 aniversario de ERC, en la Estació del Nord, a 14 de marzo de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LLEIDA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, de obligar a los agentes a "actuar de manera poco democrática", y ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cesarlo tras la infiltración de dos mossos en una asamblea de sindicatos educativos.

"Sería muy importante que ningún director general de la policía no obligue a los Mossos a actuar de manera poco democrática. Y es evidente que infiltrar policías en asambleas de maestros no tiene ningún sentido", ha sostenido en declaraciones a periodistas en un encuentro municipalista de ERC en Tàrrega (Lleida) este sábado.

Junqueras ha apuntado que "de la misma manera que nadie esperaría que un político haga de comisario de policía, es muy raro que un comandante policial haga de político y ocupe una dirección general".

"Seguramente esto ya es un elemento que ayuda a explicar por qué la dirección de los Mossos d'Esquadra no funciona", ha agregado.

TREN ORBITAL

Por otro lado, el líder de ERC ha reivindicado el tren orbital que su formación pone como prioridad del Consorci d'Inversions, un eje orbital ferroviario para unir Sitges, Vilanova i la Geltrú al sur con Mataró al norte, pasando por Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Martorell, Terrassa, Sabadell, Mollet y Granollers (Barcelona) sin pasar por la capital catalana.

"Queremos hacer una apuesta decidido por el ferrocarril, por conseguir que todo aquello que no funciona funcione, pero también por construir la primera gran línea que se construirá en este país desde hace muchas décadas", ha concluido.