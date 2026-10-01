Junqueras (ERC) afirma que el orgullo por el 1-O "sigue intacto" y reclama la amnistía plena

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este jueves que el orgullo por el 1-O "sigue intacto" y el compromiso también, y ha pedido la amnistía plena y libertad para que Catalunya pueda decidir su futuro político.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press por los 9 años del 1-O, en el que ha asegurado que en esa jornada se hicieron posibles las urnas y se defendió el "derecho a decidir, a pesar de la represión".

MANIFIESTO DE ERC

Con motivo del 1-O, ERC también ha hecho público un manifiesto en el que asegura que la fecha forma parte de la historia de "lucha democrática y de afirmación nacional" de Catalunya, y destaca que el partido jugó un papel determinante en su organización.

"Hicimos posible que las urnas estuvieran allí. Catalunya, a pesar de la represión y la violencia, se expresó y el Estado sufrió una derrota histórica", y ha criticado que la respuesta al 1-O comportara prisión, inhabilitaciones y procesos judiciales.

También ha lamentado que la ley de amnistía no hay llegado a todas las personas "damnificadas" y ha pedido su aplicación inmediata para devolver la política al centro de la resolución del conflicto, según los republicanos.