Junqueras (ERC) afirma que se reunió con Sánchez antes de verse en La Moncloa el pasado jueves

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de verse en La Moncloa el pasado jueves para abordar el modelo de financiación para Catalunya.

Lo ha explicado este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press: "Por el bien de Catalunya nos reunimos, si hace falta bajo al infierno", ha respondido al preguntársele por si había mantenido encuentros con Sánchez.

"Siempre que me preguntan yo digo, sí hombre, nos reunimos con todo el mundo. Y a veces me miran con cara escéptica pensando que quizás no es verdad, pero sí, es verdad", ha expresado.

Preguntado por su relación con el presidente, Junqueras ha dicho que intenta que "sea educada", aunque defiendan posturas diferentes, en sus palabras.

En este sentido, ha destacado que "en este caso" se ha llegado a un acuerdo para el nuevo modelo de financiación, igual que, dice, anteriormente se alcanzó un acuerdo para la condonación de la deuda del Fondo de liquidez autonómico (FLA).