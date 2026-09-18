Junqueras (ERC) asegura que cualquier voto de un catalán a PSOE, PP y Vox "es un voto perdido"

La dirección y el grupo parlamentario de ERC en Alella (Barcelona), en donde el partido ha llevado a cabo una jornada de trabajo este viernes - ERC

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este viernes que cualquier voto de un catalán a PSOE, PP y Vox "es un voto perdido" ante las visitas de este viernes y fin de semana a Catalunya de sus líderes nacionales, y ha pedido el voto para ERC para defender los que considera los intereses de Catalunya.

"Cualquier ciudad de Catalunya que se le ocurra votar es igual al PP o a Vox y, me atrevería a decir que al PSOE, está desperdiciando su fuerza", ha dicho Junqueras antes de una jornada de trabajo del grupo parlamentario y la dirección de la formación en Alella (Barcelona).

Ha criticado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (que el domingo acude a la Festa de la Rosa del PSC), como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (que el sábado visita Badalona) y el de Vox, Santiago Abascal (este viernes en Tarragona y Barcelona) "vienen a buscar los apoyos que seguramente nunca se han merecido".

El republicano cree que ninguno de los tres partidos ha priorizado los intereses de la sociedad catalana ni se ha "preocupado" del transporte público, las políticas industriales o los servicios sanitarios o educativos, entre otros.

Ha pedido el voto para ERC y ha augurado buenos resultados para el partido: "Será un curso político cargado de procesos electorales, de los que estamos convencidos de que saldremos bien parados".

NUEVA FINANCIACIÓN Y FLA

Junqueras ha expresado que prevé que en las "próximas semanas" el Gobierno debe aprobar definitivamente el modelo para la nueva financiación autonómica para llevarlo al Congreso, así como que el Congreso apruebe la liquidación de la deuda del fondo de liquidez autonómico (FLA): "Nos volvemos a jugar mucho".

"Esperamos es que todos los partidos políticos estén a la altura. Esto vale para los socialistas, para Junts y para todos", ha puntualizado.

CEUTA

Preguntado por la crisis migratoria en Ceuta, Junqueras ha recordado que se está ante una "cuestión humanitaria" y de dignidad de las personas y ha apuntado que el Gobierno no ha sido capaz de controlar sus fronteras.

"Déjeme vaticinarle que los gobiernos que vendrán tampoco serán capaces de hacerlo y que lo que hoy el PP y Vox le dicen al PSOE, algún día alguien se lo podrá decir al PP y Vox porque no tendrán instrumentos para evitar movimientos de población como los que hemos vivido y, por lo tanto, solo actúan en función de un tacticismo político que no tiene nada de patriótico".

ESTER CAPELLA

Junqueras ha estado acompañado de la portavoz del partido en el Parlament, Ester Capella, quien también ha atendido a los medios y ha situado las prioridades republicanas ante el inicio del curso político en recursos, financiación, movilidad, vivienda, educación y gestión forestal, entre otros.

Ha avisado al PSC: "Seremos exigentes con aquellos a quienes hicimos confianza para que gobernaran el país aunque su gestión deja mucho que desear y por tanto seremos exigentes. Reclamaremos que cumplan los acuerdos".