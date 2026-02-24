Junqueras (ERC) asegura que sin la recaudación del IRPF no habrá Presupuestos en Catalunya

Avisa que "probablemente" presentarán una enmienda a la totalidad si el PSC propone cuentas

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este lunes que si no se cumple la cesión de la recaudación del IRPF --parte del acuerdo entre ERC y PSC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa-- no habrá presupuestos en Catalunya y ha tendido la mano a apoyar las cuentas actuales con ampliaciones de crédito.

Junqueras ha reiterado la negativa republicana a apoyar los presupuestos y, preguntado por si en la reunión que tuvo el viernes en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dio cuenta de que la recaudación no sería una realidad, lo ha afirmado, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sobre si ve margen de acuerdo para los presupuestos, lo ha negado porque "no parece que el Partido Socialista quiera cumplir con el tema del IRPF".

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Ha avisado al PSC por aprobar el proyecto de las cuentas sin una mayoría parlamentaria: "Aconsejaría siempre a todo el mundo que no escalen conflictos que no pueden ganar".

Ante ello, ha señalado que ERC "probablemente" presentará una enmienda a la totalidad si el PSC propone unos presupuestos en el Parlament.

Preguntado por si se imagina un avance electoral en caso de no aprobarse las cuentas, ha negado que el Govern lo quiera: "Saben que no les conviene, y porque, además, el país no ganaría nada", ha dicho.

JUNTS

Cree que Junts apoyará la nueva financiación autonómica que reportará 4.700 millones más para Catalunya porque asegura que "no ganamos nada si se los queda el Ministerio de Hacienda".

Ha criticado que el secretario general de Junts, Jordi Turull, dijera este lunes que ERC aceptaba todas las zanahorias del PSOE: "¿Eso con qué ayuda al país? ¿Qué le aporta al país? Es decir, ¿cuántos recursos de más van a las escuelas cada vez que dices la palabra zanahoria? ¿Cuántos recursos de más van a las infraestructuras, a la industria o a la agricultura?".