Junqueras (ERC) sobre la detención en Elche: "La brutalidad policial siempre es un escándalo"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una entrevista para Europa Press, a 3 de agosto de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado la actuación policial antes del partido de fútbol entre el Elche y el FC Barcelona del domingo, en la que se detuvo a un aficionado del Barça por llevar una estelada: "La brutalidad policial siempre es un escándalo, es una vergüenza, es un insulto a la democracia".

Así se ha expresado en declaraciones a '3Cat' recogidas por Europa Press este jueves a su entrada en el Camp Nou, donde tendrá lugar una "exaltación a la estelada" en lugar de un acto de homenaje a los azulgranas campeones del mundo.

"Está muy bien que se investigue lo que, por otra parte, es evidente para todo el mundo: que si este chico hubiera llevado cualquier otra bandera, nadie le habría dado una paliza", ha sostenido sobre la detención de domingo.