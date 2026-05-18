Junqueras (ERC) dice que la línea orbital muestra "la voluntad de cambiar el modelo de país"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Asegura Catalunya debe "planificar el futuro"

SANT SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que la línea ferroviaria orbital, que debe unir Vilanova i la Geltrú y Mataró (Barcelona) pasando por Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa y Granollers (Barcelona), muestra "la voluntad de cambiar el modelo de país".

Lo ha dicho este lunes en la presentación del acuerdo para construir la línea ferroviaria orbital, en la que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y ha estado presente el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

También ha participado el alcalde de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), Pere Vernet; la alcaldesa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés; la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell; el alcalde de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Francisco Romero, y el alcalde de Caldes de Montbui (Barcelona), Isidre Pineda)

Junqueras ha añadido que este cambio de modelo de país es a nivel económico, demográfico, de acceso a la vivienda, industrial y de competitividad del conjunto de la economía.

Ha dicho que desde ERC están "plenamente implicados" en esta voluntad de mirar hacia el futuro, además de gestionar los retos del día a día.

"Catalunya debe gestionar los retos del día a día, pero también planificar el futuro para garantizar la competitividad de las empresas y salarios justos", ha apuntado.

LÍNEA ORBITAL

El presidente de ERC ha subrayado que esta línea une comarcas que "representan un porcentaje altísimo" del producto interior bruto (PIB) catalán.

Ha detallado que el Baix Llobregat y el Vallès Occidental (Barcelona) suman un PIB superior al de las provincias de Bizkaia y Guipuzkoa, y ha lamentado que, en la actualidad, no tienen conexión ferroviaria sin parar por Barcelona.

En todo caso, ha dicho que esta nueva línea mejorará la movilidad de todos los catalanes que quieran viajar hacia el arco metropolitano o a otros puntos del interior de Catalunya.