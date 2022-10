Junqueras (ERC) elogia a los nuevos consellers de Aragonès y pide a Junts apoyar el Presupuesto

Vería "extraño" que rechace unas cuentas de Giró y critica al PSC ante su oferta para negociar

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha elogiado este lunes a los nuevos consellers del Govern de Pere Aragonès, y ha pedido a Junts que apoye los Presupuestos catalanes de 2023 pese a haber decidido abandonar el Ejecutivo: "Sería extraño que alguien elabore unos Presupuestos y vote en contra".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha recordado que son unos Presupuestos elaborados por el hasta ahora conseller de Economía, Jaume Giró (Junts): "Si hasta hace pocas horas la buena gente de Junts consideraba que eran unos buenos Presupuestos porque los había elaborado uno de sus consellers, no se me ocurre por qué razón deberían considerar que ya no es bueno".

Ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos para apoyar las cuentas y, preguntado por la colaboración que ha ofrecido el PSC de Salvador Illa para negociar los Presupuestos, ha avisado de que los socialistas catalanes "no trabajan para acabar con la represión".

NUEVO GOVERN DE ARAGONÈS

Junqueras ha asegurado que el nuevo Govern de Aragonès se ha articulado "pensando en un 100% y al mismo tiempo intentando encarnar los valores y principios compartidos por el 80%, que defiende la negociación, el fin de la represión y un referéndum de autodeterminación", y ha calificado los nuevos consellers de personas extraordinarias que han demostrado su capacidad.

Sobre la decisión de Junts de salir del Ejecutivo, ha dicho que "abandonar las responsabilidades no es nunca una buena decisión", motivo por el que asegura que ERC ha asumido el reto de sacar adelante las responsabilidades del Govern en un contexto económicamente complicado, según él.

Ha defendido que ERC ha cumplido "sobradamente" los acuerdos de Govern con Junts, también en el ámbito de coordinación en Madrid --ha asegurado que Junts y ERC han votado distinto en un 10% de los casos, en los que Junts votó con PP y Vox, según él-- y en del espacio estratégico del independentismo, porque "el mejor espacio estratégico es el Govern y aquel que lidera el presidente".

Ha asegurado que desea lo mejor a Junts --ha recordado que tiene a grandes amigos y personas con las que ha compartido la cárcel en el partido--, y ha sostenido que gran parte de Junts y también de la CUP está en la "vía amplia" que defiende ERC, en la que confía que se sumen los comuns y algún día el PSC, ha dicho.

CRÍTICAS A LA "SOCIOVERGENCIA"

Junqueras ha criticado la "alianza de hierro" que cree que mantienen desde hace décadas el PSC y Junts --en referencia a la antigua Convergència--, y ha criticado que algunos dirigentes de Junts hayan apostado por abandonar el Govern de Aragonès pero no busquen dejar el Ejecutivo de la Diputación de Barcelona, presidido por la socialista Núria Marín.

Ha sostenido que esta "alianza que a menudo se llama sociovergencia" tiene por objetivo repartirse las instituciones, en palabras de Junqueras, que considera necesario que, si no se rompe, se ponga al servicio de Catalunya, según él.