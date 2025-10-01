Junqueras (ERC) expresa apoyo a la Flotilla y exige respeto al derecho internacional y humanitario

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado este miércoles por la noche su apoyo a la Global Sumud Flotilla, especialmente al concejal republicano en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, que viaja en uno de los barcos, y ha exigido "respeto al derecho internacional y al derecho humanitario".

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, después de que al menos dos embarcaciones de la flotilla hayan sido interceptadas por el Ejército de Israel.

"Ante el genocidio en Gaza y el asalto a barcos humanitarios, es necesario exigir el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario", y también ha agradecido la labor de los activistas, que arriesgan su liberatad para defender al pueblo palestino, según él.