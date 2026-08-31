Junqueras (ERC) pide un gran acuerdo para que la educación "no sea un campo de batalla"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una entrevista para Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha abogado por un gran acuerdo en educación y que el sector educativo "no sea un campo de batalla" y se le de un modelo estable y de larga duración para trabajar.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha insistido que el sistema educativo debe tener unos recursos garantizados durante un período de tiempo largo, y que los partidos políticos deberían comprometerse a dárselos "a través de presupuestos o a través de ampliaciones de crédito".

"No es un problema de leyes educativas. Es un problema de que los docentes puedan hacer su trabajo en condiciones. Y que en las aulas se pueda trabajar", ha sostenido Junqueras.

Para alcanzar también esta estabilidad también ha propuesto la creación de un equipo de expertos que pudieran liderar el Departamento de Educación al margen de los partidos políticos durante un periodo largo de tiempo.

"Debe haber unos recursos y debe haber un sector que no dependa de las peleas cotidianas entre uno y otro", ha afirmado sobre la propuesta, que ha explicado haberle trasladado ya al Govern.