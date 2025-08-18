Junqueras expresa su compromiso contra la emergencia climática y critica a las comunidades del PP

GIRONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado su compromiso "absoluto" contra la emergencia climática al ser preguntado por si apoyará el pacto nacional para hacerle frente, propuesto este fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado la gestión forestal de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Así se ha pronunciado este lunes en declaraciones tras pronunciar una conferencia sobre 'El impacto de la Guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta' en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

Junqueras ha señalado que la gestión forestal no implica solo apagar incendios, y ha apuntado que las actividades agraria y ganadera contribuyen a prevenirlos, tras lo que ha señalado que también contribuye a reducir el peligro "el hecho de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no reduzcan drásticamente, como han hecho, los presupuestos destinados justamente a apagar incendios".

El líder republicano ha vuelto a descartar la idea de una lista plurinacional de izquierdas que planteó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de cara a unas elecciones generales, ya que considera que no se tratan de unas elecciones europeas, por lo que la circunscripción electoral no es única.

"A mí me parece bien intentar entenderse lo mejor posible con todos aquellos con los que compartamos cuestiones relevantes", ha afirmado Junqueras, pero también ha señalado que todos los socios a los cuales supuestamente se interpela ya han dejado muy claro que no quieren participar, en sus palabras.