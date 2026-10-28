Junqueras lamenta el accidente mortal de dos trenes en Toledo: "Hoy la prioridad son las personas"

Archivo - el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante el inicio del Any Tarradellas, a 7 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este año se celebra el Any Tarradellas, cincuenta aniversario de regreso del mítico president de la Genera - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado el accidente mortal ferroviario de este miércoles en Toledo: "Hoy la prioridad son las personas".

En un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press, ha asegurado estar consternado por este accidente con víctimas mortales, y ha enviado su apoyo y solidaridad a las víctimas, sus familias y las personas afectadas.

"Nuestro reconocimiento a los equipos de emergencias que trabajan en el rescate", ha afirmado Junqueras.