Junqueras lamenta el accidente mortal de dos trenes en Toledo: "Hoy la prioridad son las personas"

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

Archivo - el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante el inicio del Any Tarradellas, a 7 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este año se celebra el Any Tarradellas, cincuenta aniversario de regreso del mítico president de la Genera
Archivo - el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante el inicio del Any Tarradellas, a 7 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este año se celebra el Any Tarradellas, cincuenta aniversario de regreso del mítico president de la Genera - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 10:45
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BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado el accidente mortal ferroviario de este miércoles en Toledo: "Hoy la prioridad son las personas".

En un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press, ha asegurado estar consternado por este accidente con víctimas mortales, y ha enviado su apoyo y solidaridad a las víctimas, sus familias y las personas afectadas.

"Nuestro reconocimiento a los equipos de emergencias que trabajan en el rescate", ha afirmado Junqueras.

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