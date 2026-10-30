Junqueras pide a Adif y Puente "dar la cara" por la conservación de la red ferroviaria

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa en la sede de ERC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que Adif y el ministro de Transportes, Óscar Puente, "tienen que dar la cara" por el presupuesto destinado a conservar la red ferroviaria.

En una publicación en 'X' este viernes, Junqueras ha criticado que "España destina a conservar cada kilómetro de red ferroviaria la mitad que la media europea".

"Las tragedias de este año hacen todavía más urgente aquello que hace años que reclamamos desde ERC: inversiones y garantías de seguridad en Catalunya. Con la vida de las personas no se juega", ha dicho.