Junqueras responde a Paneque que se debe "desencallar" el IRPF antes de negociar los Presupuestos

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en la reunión con el grupo de ERC en el Parlament. - EUROPA PRESS

SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido a la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que antes de iniciar la negociación presupuestaria se debe "desencallar la posibilidad de la recaudación del 100% del IRPF".

Así se ha pronunciado este miércoles en declaraciones en Sitges (Barcelona) antes de encabezar una reunión de trabajo del grupo de ERC en el Parlament, y después de que este martes Paneque desvinculara la negociación de las cuentas con posibles avances en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

"Yo aprecio mucho el sentido del humor, porque creo que es un valor", ha respondido al ser preguntado por las palabras de Paneque, tras lo que ha añadido que es bien sabido, y también lo han explicado así representantes del Govern, que antes de abrir la negociación de las cuentas se debe resolver la recaudación del IRPF, textualmente.

Junqueras ha subrayado que "nadie quiere tanto unos nuevos Presupuestos como ERC", y ha instado a los socialistas a que demuestren si también quieren unas nuevas cuentas para 2026.

"No basta con decirlo, se debe demostrar. Y se debe demostrar cumpliendo los acuerdos que justamente deben permitir que los Presupuestos sean realmente buenos", ha insistido el dirigente republicano en alusión al acuerdo de investidura al presidente Salvador Illa, tras lo que ha agregado que, para aprobar unos malos Presupuestos, hay otros grupos parlamentarios.