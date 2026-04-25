Junqueras se reúne en Belfast con la primera ministra de Irlanda del Norte, McDonald y Gerry Adams

Michelle O'Neill, Oriol Junqueras y Mary Lou McDonald - ERC

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha reunido en Belfast con la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill; con la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, y con su antecesor Gerry Adams, coincidiendo con el congreso del partido.

Entre los temas que el líder republicano ha hablado con O'Neill está el "contexto político preocupante y marcado por la inestabilidad global y el auge de la extrema derecha", informa este sábado Esquerra en un comunicado.

La delegación de ERC que lidera Junqueras están invitada al Congreso del Sinn Féin, donde han escuchado los discursos O'Neill y de McDonald, entre otros.

Por eso también tienen este fin de semana otras reuniones con personalidades políticas destacadas "para tejer alianzas con Catalunya".

Se han reunido con la ministra de Infraestructuras, Liz Kimmins, con la que han abordado la gestión de las grandes infraestructuras, sobre todo el tren; y con el dirigente del Sinn Féin Aengus Ó Snodaigh, sobre cómo fortalecer juntos el gaélico y el catalán.

COOPERACIÓN DE LAS IZQUIERDAS

ERC ha constatado con el Sinn Féin la necesidad de seguir trabajando juntos, "más aún en un contexto en que las izquierdas tienen que mantener la unidad de acción a nivel mundial".

Han acordado mantener "los espacios periódicos y habituales de relaciones y reuniones, estratégicas para los dos partidos", para compartir cómo afrontar crisis comunes, como la vivienda y el precio de los combustibles.