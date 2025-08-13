Junqueras, Romeva y Solé (ERC) se suman a exeurodiputados para pedir suspender el acuerdo UE-Israel

Archivo - El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Bernat Solé --también exeurodiputados-- se han adherido a la carta de 110 antiguos miembros del Parlamento Europeo que exige a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, suspender el acuerdo de asociación con Israel.

En un comunicado este miércoles, los republicanos han explicado que la carta, también firmada por el exconseller republicano Ernest Maragall, critica el "hambre colectivo impuesto a la población de Gaza por parte del Estado israelí", lo que consideran un crimen de guerra.

La misiva también pide que la Comisión Europea reclame a los estados miembros la suspensión completa del acuerdo UE-Israel "mientras no se ponga fin al bloqueo y se permita un acceso humanitario sin restricciones".