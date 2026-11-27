El líder de ERC, Oriol Junqueras, en declaraciones en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) - EUROPA PRESS

Asegura que el segundo diputado de ERC en Lleida, Girona y Tarragona será uno menos para PP y Vox

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que obtener 11-12 diputados en el Congreso en las elecciones generales del domingo es una "cifra razonable", lo que supondría doblar los 7 diputados que tienen ahora.

"Eso siempre parece mal decirlo y puede sonar muy pretencioso si digo una cifra que a vosotros os parezca alta, pero estoy convencido de que en estos momentos debemos estar entre los 11-12 diputados. Creo que es una cifra razonable", ha sostenido al ser preguntado por sus expectativas en declaraciones este viernes en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

Ha asegurado que el ambiente de la campaña ha sido fantástico y que ha hecho un balance extraordinariamente positivo, tras lo que ha explicado que el reto ahora es que "se maximice en el número de votos".

También ha destacado que sacar un segundo diputado de ERC en las circunscripciones de Lleida, Girona y Tarragona irá en detrimento de PP o Vox: "Todos los electores de Girona, de Lleida y de Tarragona deben saber que si no votan a ERC, probablemente ERC no hará el segundo diputado en sus circunscripciones respectivas y, en cambio, quien ganará diputado será el PP o Vox", ha avisado.

EL PSOE ACTUÓ CON "FRIVOLIDAD"

Junqueras ha acusado al PSOE de "actuar con una enorme frivolidad" avanzando las elecciones, y les ha acusado de actuar de manera egoísta y partidista pensando que les beneficiaría el adelanto electoral y dejando sin aprobar temas como el nuevo modelo de financiación y la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Ha reclamado que ERC esté más fuerte que nunca, y ha señalado que se abre un ciclo electoral que continuará con las elecciones municipales y las catalanas: "Ante un escenario de un posible Gobierno de PP y Vox o ante el escenario de un Gobierno socialista que siempre arrastra los pies y todo le da pereza, es importante alinear todas las instituciones de nuestro país".

Junqueras ha deseado que el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, los municipios y el Govern "actúen con la máxima sintonía posible, con el máximo consenso posible, para defender conjuntamente los derechos y los intereses del conjunto de la ciudadanía".

Preguntado por qué le pareció el debate a cuatro de este jueves, Junqueras ha respondido que cuando tienes un candidato como Gabriel Rufián "todo lo eclipsa a su alrededor", por lo que no tienes tiempo de ver debates de otros candidatos que ha calificado de menores.