Junqueras ve "poco creíble" que Marruecos no supiera que miles de personas cruzarían la frontera

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS
BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que es "poco creíble" la versión que ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que Marruecos no sabía que miles de personas cruzarían la frontera de Ceuta.
"Es muy difícil creer que un país como Marruecos, que destina los recursos que destina al control de su propia sociedad, no fuese consciente de que había decenas de miles de personas dispuestas a atravesar una frontera", ha asegurado en rueda de prensa este lunes.
Junqueras ha instado a Sánchez a presentar en el Congreso las pruebas que tiene sobre la actuación de países terceros en la llegada masiva de personas a Ceuta procedentes de Marruecos, después de que el presidente del Gobierno haya afirmado que se expandieron bulos en redes sociales "asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista".
El dirigente republicano ha reclamado al Gobierno que asuma sus responsabilidades a la hora de proteger sus fronteras, y también de no "tener miles de personas abandonadas en una playa", tras lo que ha añadido que si hay algún niño o niña en situación de necesidad, Catalunya debe ayudarles.
"Si hay un niño o una niña en situación de necesidad y no la ayudásemos, en lugar de humanos, seríamos monstruos. No descarto que haya humanos que tengan vocación de comportarse como monstruos, pero nosotros no", ha afirmado Junqueras.
ACOGIDA DE MENORES
Sobre la petición de Junts de que Catalunya no acoja ningún inmigrante más, Junqueras ha respondido que él no negará ayuda a niños en situación de necesidad, y también ha apostado por llegar a un consenso de que "algún límite de capacidad hay".
"Catalunya, como cualquier otro país del mundo no tiene servicios suficientes para acoger infinitamente", ha subrayado Junqueras, tras lo que ha insistido en que no negarán ayuda a niños en situación de necesidad y ha reiterado que el Gobierno debe asumir su responsabilidad en este asunto.
Preguntado por si considera que el Rey debería visitar Ceuta, Junqueras ha respondido que, como cree que no hace falta que visite nunca Catalunya, "si se lo pueden ahorrar los de Ceuta, quizás estarán contentos", y ha ironizado diciendo que no es cosa suya lo que hagan los jefes de Estado de otros países.
También ha sostenido que su posicionamiento es poco relevante sobre la convocatoria de manifestaciones en solidaridad con Ceuta: "Si alguien quiere convocar una manifestación para defender un derecho que sea legítimo y que sea coincidente con los derechos humanos, pues que lo haga".