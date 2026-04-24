La Junta de Veolia aprueba un dividendo de 1,5 euros y la reelección de Brachlianoff como ceo

Archivo - Veolia - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General Combinada de Accionistas de Veolia Environnement aprobó este jueves con más del 99% de los votos la reelección de Estelle Brachlianoff como ceo del grupo hasta 2029 y de Antoine Frérot como presidente del Consejo de Administración, y un dividendo en efectivo para 2025 de 1,5 euros por acción.

Las acciones se negociarán sin derecho a dividendo a partir del 11 de mayo de 2026 y pagable a partir del 13 de mayo de 2026, informa Veolia en un comunicado este viernes.

Asimismo, se nombró a Jean-Christophe Taret como consejero en representación de los accionistas empleados y a Sandra Cortese como sustituta por un período de cuatro años.

La Junta también aprobó con amplia mayoría el resto de puntos, como los estados financieros de la empresa matriz y los estados financieros consolidados del grupo para 2025; la renovación de la autorización otorgada a la Junta Directiva para atribuir acciones a los directivos y empleados del grupo y a los directivos de la compañía, y la política de compensación del año fiscal 2026.

Tras esta Junta, el consejo de administración queda compuesto por 15 consejeros, incluyendo un 75% de consejeros independientes (excluyendo a los dos consejeros que representan a los empleados y al consejero que representa a los accionistas empleados), de los cuales un 46% son mujeres, como la representante de Criteria Caixa --accionista de Veolia con un 5% de su capital-- Elena Salgado.