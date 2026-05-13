Junts se abre a apoyar un decreto del Gobierno que plantee deducciones por hipoteca o alquiler

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Junts se ha mostrado este miércoles abierto a apoyar un decreto del Gobierno en materia de vivienda que prevea deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual.

Lo han explicado fuentes del partido de Carles Puigdemont después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avalara esta semana activar incentivos fiscales a la compra y al alquiler de la vivienda, como pedía Junts.

De hecho, el grupo que lidera Miriam Nogueras en el Congreso ya presentó a mediados de abril una proposición no de ley que plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, con un tope de 11.630 euros anuales.

Las citadas fuentes han cifrado en 2.500 millones de euros el coste que supondría la aprobación de deducciones por gastos de hipoteca y en cuentas bancarias, y de 200 o 300 millones en materia de alquileres, algo que ven "asumible".

Y todo ello después de que el Congreso tumbara a finales de abril el decreto de prórroga de los alquileres del Gobierno, con el voto en contra de Junts, PP y Vox, y la abstención del PNV.

Las fuentes de Junts explican que les llega que el Gobierno cree que este real decreto tenía errores jurídicos y artículos que eran inaplicables, y que están preocupados en materia de vivienda porque creen que esta cuestión empieza a penalizarlos.

Además de insistir en que su formación no negocia con el Gobierno tras romper con el PSOE en el pasado mes de octubre, han puesto en duda que el Ejecutivo central quiera retomar el real decreto de prórroga de los alquileres, medida que no creen que solucione el problema.