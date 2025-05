Junts se abre a renegociar el Pacte Nacional per la Llengua si hay una sentencia "injusta" del 25%

Sales niega que la decisión de Junts de no firmarlo responda a una cuestión partidista

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha manifestado la disposición de su formación a renegociar el Pacte Nacional per la Llengua en caso de tener que afrontar una sentencia "injusta" del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% de castellano en las aulas o si el catalán no acaba siendo lengua oficial en Europa.

Lo ha explicado en rueda de prensa en la Cámara catalana a la espera de que este martes el Govern firme con PSC-Units, ERC y Comuns así como con entidades sociales, el Pacte Nacional per la Llengua, al que Junts no se ha querido sumar porque consideran que debía esperarse a saber cómo se resolvían ambas cuestiones, "dos líneas rojas".

Tras preguntar al Govern si acatará o no el dictamen del TC, ha defendido que el pacto debería ser una herramienta que permitiera combatir ésta y otras cuestiones, y por ello ha asegurado que trabajarán para hacer todas las propuestas necesarias, que trasladarán al Govern, en caso de que haya un escenario negativo a los intereses del catalán.

"Y para ofrecernos a renegociar este pacto para incorporar las medidas que sean necesarias para afrontar una situación complicada, ya sea una sentencia desfavorable como si el catalán en Europa no acaba logrando el reconocimiento oficial.

"ACUERDO DEL TRIPARTITO"

Para Sales, el contenido del pacto "es básicamente un acuerdo del tripartito que gobierna la Generalitat y ha negado que la decisión de Junts de no adherirse responda a una cuestión partidista.

"No queremos ser cómplices de un ejercicio que parece más pensando para salir del paso y hacer ver que se actúa o para generar un titular, que no para otra cosa", ha sostenido la portavoz parlamentaria de Junts que, pese a respetar que entidades como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua lo firmen, ha destacado que no lo hace Ustec Stes.