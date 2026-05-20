Junts activa el proceso para escoger candidato en Barcelona antes del 21 de junio

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Junts ha activado este miércoles el proceso para escoger al candidato que liderará la candidatura del partido en las elecciones municipales en Barcelona, que finalizará el domingo 21 de junio.

El proceso se ha iniciado después de una reunión este miércoles entre el secretario general de Junts, Jordi Turull; el presidente de la Federación de Barcelona, Joan Rodríguez, y el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, han explicado fuentes del partido a Europa Press.

En la reunión se ha concretado que tras la reunión de la Ejecutiva Nacional del próximo 1 de junio se constituirá la Comisión Municipal Territorial (CMT) y si se agotan los plazos establecidos, el candidato para la capital catalana se conocerá el domingo 21 de junio.

La decisión llega después de que el portavoz de Junts y concejal en el Ayuntamiento, Josep Rius, renunciase este lunes a presentarse como candidato para "evitar una confrontación" con el actual presidente del grupo municipal, Jordi Martí, que ha expresado su voluntad de liderar al partido en los comicios.

Otro de los potenciales candidatos, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, ha defendido en declaraciones a Europa Press este miércoles que "no tendría sentido que hubiera una designación directa" habiendo más de un candidato y ha señalado que una vez convocadas primarias confirmará si se presenta.