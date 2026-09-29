Junts acusa a Illa de "tirar de propaganda" y de ir a remolque de la agenda mediática en vivienda

El diputado de Junts Salvador Vergés comparece ante los medios de comunicación, tras la celebración del Debate de Política General en el Parlament de Catalunya, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este pleno clave, que inaugura e - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "tirar de propaganda" y de presentar en el Debate de Política General medidas parciales, no estructurales, en materia de vivienda a remolque de la agenda mediática.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, cree que Illa ha hecho un discurso previsible, sin autocrítica, basándose en datos parciales y alejado de los problemas de colectivos como el de los maestros y médicos, entre otros.

"El discurso que ha pronunciado sería incapaz de hacerlo mirando a la cara de cualquiera de estas personas", ha sostenido Vergés, que ha acusado al presidente catalán de tirar de parches en materia de vivienda, a falta de ver la letra pequeña de las propuestas anunciadas por Illa.

En educación, ha celebrado que el presidente de la Generalitat apueste por el reconocimiento de la autoridad de los maestros y profesores y ha dado la bienvenida a que Catalunya acoja en noviembre de 2026 la Conferencia de Regiones por la Democracia.

"Cuando se trata de democracia y de abanderar este valor siempre estaremos. Pero suponemos que cuando les reciba deberá explicar lo que hicieron los socialistas durante el 1-O con las porras y contra el pueblo de Catalunya", ha añadido.

Entre las propuestas que Junts presentará en este Debate de Política General habrá iniciativas para mejorar el poder adquisitivo de las clases medias; para recuperar la excelencia del sistema educativo; para garantizar el derecho a la vivienda; para blindar la seguridad y para reforzar la lengua.