Junts avanza su no "a todo lo que sea menos" que un concierto y pide a Junqueras defenderlo

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avanzado su voto en contra "a todo lo que sea menos" que un concierto económico, modelo que ha instado al líder de ERC, Oriol Junqueras, a defender ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que tendrán este jueves.

"No entenderíamos que se negociara menos que esto. Un concierto como tienen los vascos y por el que ERC invistió a Salvador Illa. Todo lo que sea menos que esto sería un engaño. Todo lo que sea menos que esto no contará con los votos de Junts", ha subrayado este miércoles en rueda de prensa.

A la espera de la reunión este jueves entre Sánchez y Junqueras, ha manifestado que fueron los republicanos los que anunciaron que habían cerrado un acuerdo con los socialistas por un concierto económico catalán, que facilitaba la investidura de Illa como presidente de la Generalitat.

