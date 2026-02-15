Junts en Barcelona ve la nueva ordenanza de civismo como medio "para garantizar la convivencia"

Archivo - El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo de Junts en Barcelona, Jordi Martí, ha celebrado la entrada en vigor de la nueva ordenanza de civismo en la ciudad que, dice, será "un instrumento útil para garantizar la convivencia en las calles".

Martí ha recordado que "la dejadez de los gobiernos de Colau y Collboni en los últimos 10 años ha provocado una situación de incivismo generalizada que ha deteriorado gravemente la calidad de vida", según recoge un comunicado de la formación este domingo.

Ha explicado que el cumplimiento de la ordenanza, el cobro de sanciones, la persecución de la multirreincidencia y el agravante para actos incívicos eran condiciones "innegociables" para Junts y ha advertido que ahora es responsabilidad del consistorio aplicar la ordenanza y hacerla cumplir.