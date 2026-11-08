Junts y Comín discrepan y debaten si entrar en Renew o ser no adscrito en el Parlamento Europeo

Archivo - El exconseller y eurodiputado de Junts, Toni Comín - JUNTS - Archivo

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junts y el exconseller y eurodiputado del partido, Toni Comín, discrepan sobre a qué grupo debe inscribirse en el Parlamento Europeo una vez recuperado su escaño: mientras los de Carles Puigdemont ven que el paso natural es integrarse en el grupo liberal Renew, Comín es reticente y sopesa ser no adscrito, han explicado diversas fuentes consultadas por Europa Press.

Más allá de la decisión que se tome, Comín participará por primera vez en esta legislatura en el pleno de la Eurocámara que se celebrará el 11 y 12 de noviembre en Bruselas, después de completar los requisitos pendientes ante la Junta Electoral Central (JEC) tras su regreso de Bélgica hace dos semanas, tras 9 años del 1-O.

Así, esta semana podrá ocupar un escaño que permanecía vacío desde las últimas elecciones europeas, en 2024: en la anterior legislatura, cuando Junts tenía tres asientos en el Parlamento Europeo, Comín, junto con Puigdemont y la exeurodiputada Clara Ponsatí, eran independientes y no formaban parte de ninguno de los grandes grupos europeos.

Pese a que desde Junts son conscientes de que el escaño es personal, asumen que Comín puede tomar la decisión que quiera y que no pueden oponerse, han indicado las citadas fuentes.

A falta de poco más de dos años para que termine la legislatura europea, Junts se incorporó oficialmente al partido Demócrata Europeo (PDE) en agosto de 2026 (del que también forma parte el PNV), asegurando que con ello querían contribuir a fortalecer el proyecto europeo "para el que la nación tanto ha trabajado, incluso en las épocas más difíciles", destacó Puigdemont entonces.

El PDE está representado en el grupo parlamentario Renew Europe de la Eurocámara, sucesor de los liberales de ALDE, donde había estado la extinta CDC: fue en 2018 cuando el PDeCAT (formación heredera de CDC) fue expulsada de dicho grupo, en el que también estaba Cs.

ARGUMENTOS

Según las mismas fuentes, este es uno de los argumentos al que se acoge Comín para justificar su rechazo a integrarse a Renew, alegando que los liberales fue uno de los grupos más beligerantes contra el proceso independentista al estar dominado entonces por Cs.

Por ello, con independencia de que Junts se haya integrado al PDE (donde hay diversos sectores), el exconseller y eurodiputado contempla la posibilidad de ser no adscrito para marcar distancias y dejar clara su posición en relación a lo que pasó años atrás.

Cabe recordar también que Comín milita en Moviment d'Esquerres de Catalunya (MEScat) y se identifica con la corriente más socialdemócrata de Junts.

Hasta el momento, Comín no ha querido aclarar aún que decisión tomará, tampoco si se decantará por integrarse en un grupo antes de participar en el pleno de esta semana en Bruselas.

Sobre que el exconseller y eurodiputado de Junts tenga una investigación abierta por un presunto caso de acoso sexual a un exasesor, acusaciones que él siempre ha negado, el partido no prevé que pueda dificultar la posible integración de Comín a Renew, si ésta fuera finalmente su decisión.