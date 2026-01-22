Junts convoca una cumbre del partido este sábado ante la "falta de liderazgo" del Govern en Rodalies

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras; el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante una en Perpignan (Francia), en una imagen de archivo - JuntsxCat - Archivo

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts pospondrá el Consell Nacional que tenía previsto para este sábado y celebrará una cumbre del partido en su lugar, a las 11 horas en el sur de Francia, han informado fuentes del partido a Europa Press.

El secretario general, Jordi Turull, lo ha solicitado a la presidencia del Consell Nacional, y tras haberlo abordado con el presidente del partido, Carles Puigdemont, ante el colapso que considera que vive Catalunya "sumado a la grave incompetencia y falta de liderazgo del Govern" ante la suspensión del servicio de Rodalies y otras crisis.

El encuentro reunirá a la dirección, a representantes del partido en el Parlament, el Congreso y el Senado, y a representantes del mundo municipal del partido, y participará y lo liderará Puigdemont.