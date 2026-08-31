Junts critica que Niubó no garantice un inicio de curso sin huelga: "No ha hecho los deberes"

Archivo - La expresidenta del Parlament, Anna Erra, a su llegada a una reunión de la ejecutiva de Junts - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts y portavoz de la formación en la comisión de Educación del Parlament, Anna Erra, ha criticado que la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, no pueda garantizar un inicio del curso escolar sin huelga: "No ha hecho los deberes".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este lunes, ha considerado que las medidas que ha anunciado el Departamento son "buenas palabras, nuevas promesas", pero que existen malos augurios respecto al inicio del curso escolar.

"El malestar de los docentes continúa y la consellera, a día de hoy, no puede asegurarnos de que no empezaremos el curso con una nueva huelga. La consellera no ha hecho los deberes y los docentes y los alumnos no se lo merecen", ha sostenido Erra.