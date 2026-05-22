Junts critica que los nuevos Presupuestos del Govern son "los mismos" que presentó en febrero

El diputado de Junts, Salvador Vergés, comparece ante los medios de comunicación - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha criticado que los nuevos Presupuestos que ha entregado la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, al presidente de la Cámara, Josep Rull, son "exactamente los mismos" que los de febrero.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este viernes en el Parlament tras la reunión de Romero con los grupos de la Comisión de Economía, en la que ha detallado que son las mismas cuentas partida por partida, y ha criticado que se hayan perdido "3 meses preciosos".

Vergés ha explicado que desde Junts ya dijeron en febrero que había 890 millones de euros de fondos adicionales sin asignar, y que al preguntarle por ello, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, tiró "balones fuera" y no les explicó qué eran exactamente.

Ha asegurado que estos 890 millones son los que el Govern ha destinado a los acuerdos con ERC y Comuns, y ha defendido que dichos pactos "se podían haber gestado vía enmiendas en el trámite parlamentario" y que no hacía falta que se retiraran las cuentas y se simulara que entraban unas nuevas, según él.

"De una manera increíble e inexplicable, resulta que ERC y los Comuns nos han hecho perder 3 meses para esperar, no entendemos por qué, a que se acabaran las elecciones andaluzas", y ha augurado que estos Presupuestos no resolverán los problemas en Catalunya.