Junts y ERC insisten en la dimisión de Puente y Paneque tras las incidencias en Rodalies

Imagen de archivo - La consellera de Territorio, Sílvia Paneque (c), durante la reunión de seguimiento de la situación ferroviaria convocada en la Consellería de Territorio de la Generalitat, a 23 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Junts y ERC han insistido este lunes en pedir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras los incidentes registrados en Rodalies en los últimos días.

En sendas entrevistas de 3CatInfo, recogidas por Europa Press, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado "que la Renfe y Adif desaparezcan de una vez por todas" de Catalunya y que el Govern pueda gestionar los trenes catalanes, y reitera que han pedido la dimisión de Puente y Paneque tras las incidencias, y ve desinversión en Catalunya.

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha afirmado que las incidencias registradas estos días en Catalunya en la red de Rodalies son "el mejor ejemplo de que el Estado español ha dimitido en este país" y, sobre si mantiene que deben dimitir Puente y Paneque, responde que continuarán exigiendo estas dimisiones hasta que no haya soluciones, en sus palabras.

RESPONSABILIDADES

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, afirma que frente a esta situación ferroviaria se necesitan explicaciones y depuración de responsabilidades y añade: "Esta crisis nos ha hecho encontrarnos con un gobierno fuera de servicio, con un gobierno que ha reaccionado tarde y ha reaccionado mal".

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, defiende que la situación de Rodalies "no se arregla en un día, pero sí con la responsabilidad que tienen que asumir los que están gobernando y que han gobernado durante años Catalunya y España", y cree que se deben priorizar las inversiones.

"FALLA EL COMPROMISO DE LAS INSTITUCIONES CON LA VIDA DE LA GENTE"

El diputado de los Comuns Lluís Mijoler cree que "cuando falla el sistema ferroviario no es solo un fallo de esta infraestructura, sino que supone que falla el compromiso de las instituciones con la vida de la gente", y considera que los medios de transporte alternativos deben estar coordinados para permitir estos dos ceses son un primer paso pero insiste en que hay que gestionar la crisis.

El 'cupaire' Dani Cornellà ha pedido soluciones ágiles y rápidas; apuesta por priorizar actuaciones en mantenimiento y capacidad de la red; reprocha al Gobierno y la consellera Paneque que "están evitando responsabilidad política" y llama a afrontar el caos, en sus palabras, en el ámbito ferroviario en Catalunya.

Por último, el presidente del grupo del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, afirma que los problemas de la red de Rodalies no se solucionan con los ceses este lunes de, director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez, pero que es un mensaje sobre la necesidad de un cambio en el modelo; cree que el traspaso de Rodalies es una buena oportunidad; e insiste en que "Paneque tiene la confianza del presidente de la Generalitat".