Junts se erige como alternativa tras dos años de mandato de Illa: "Está hundiendo Catalunya"

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, en una rueda de prensa ante la Cámara catalana - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha erigido a su partido como alternativa al Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando se cumplen dos años del inicio de su mandato: "Está hundiendo Catalunya, se está cargando el país de arriba a abajo".

En una rueda de prensa ante el Parlament este viernes, Sales ha criticado que Catalunya "está peor que hace dos años" y ha puesto el foco en cuestiones como las infraestructuras, las listas de espera en Sanidad o dependencia, Educación, vivienda o seguridad.

"Ha colapsado las infraestructuras, ha degradado los servicios públicos, ha ahogado a la clase media y trabajadora con más impuestos, ha hecho retroceder el catalán y hasta ha deteriorado la convivencia", ha lamentado la líder de Junts en la Cámara catalana.

En este sentido, ha apuntado a Rodalies o la AP-7 como ejemplos de infraestructuras que ve desfasadas, y ha acusado a Illa de "mirar desde su despacho y sin exigir absolutamente nada a Madrid".

Asimismo, ha lamentado que el nuevo curso educativo "comenzará de la misma manera que acabó, con huelgas y los docentes desbordados que no disponen de los recursos suficientes".

Sales ha criticado la "sumisión a Madrid" por parte de Illa, a quien ve como la voz del PSOE en Catalunya en lugar de la voz de Catalunya en Madrid.

"PUNTO DE INFLEXIÓN" EN VIVIENDA

Sales ha señalado el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que concluye que la proposición de ley impulsada por los Comuns, que busca limitar la compra especulativa de vivienda, vulnera la propiedad privada y otros derechos.

"Tendría que haber sido un punto de inflexión. Tendría que servir para que el presidente Salvador Illa deje de hacer seguidismo de las políticas de los Comuns y empiece a afrontar el problema de la vivienda con propuestas que sean eficientes", ha sostenido la líder 'juntaire'.

Así, ha criticado que el Govern "ha asumido de pe a pa las recetas fracasadas de los Comuns: más intervencionismo, más restricciones y más inseguridad jurídica".

INSISTE EN EL CONCIERTO ECONÓMICO

Por otra parte, Sales ha afeado a Illa no decir "nada ante la asfixia premeditada del déficit fiscal, estos 22.000 millones de euros que se van cada año y que no vuelven" y, en este sentido, proteger al PSOE antes que defender los intereses de los catalanes.

Preguntada por si no le parece mejor a Junts, tal como dijo Illa, sumarse a la propuesta de financiación singular para que Catalunya obtenga 4.700 millones en lugar de no obtener nada, ha insistido en que la propuesta de su partido es "un frente común por el concierto económico".

"Ya le hemos dicho al presidente y también a los diputados socialistas que el día que quieran podemos hacer un frente común en Catalunya y en Madrid para pedir lo que merecemos como catalanes", ha zanjado.

REGRESO DE PUIGDEMONT

Respecto a un eventual regreso a Catalunya del expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía, Sales ha defendido que desde Junts serán "muy cuidadosos con el retorno" a pesar del aval a la ley.

"Es evidente que la Ley de Amnistía está avalada y nos gustaría que los jueces hicieran lo mismo que ha hecho Illa a lo largo de estos años", es decir, pasar de decir que no era posible a parecer el principal relator de la Ley, ha dicho.

Con todo, ha concluido que el regreso de Puigdemont "altera la política en general porque ha continuado batallando y haciendo política desde el exilio y, por eso, tiene esta represión continuada sobre sus espaldas desde el punto de vista judicial".