Junts sobre que Illa pide que voten la financiación: "Es muy difícil apoyar algo que aún no existe"

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius ha respondido este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que es "es muy difícil apoyar algo que aún no existe", después de que Illa haya pedido a la formación de Carles Puigdemont que voten a favor del nuevo modelo de financiación.

"No hay ningún texto legislativo presentado en el Congreso sobre este nuevo modelo de financiación. Lo que parece que nos proponen no es un nuevo modelo de financiación, sino perpetuar el café para todos que hemos tenido hasta ahora y que sabemos que conlleva un déficit fiscal para los catalanes", ha lamentado en rueda de prensa.

Por ello, ha emplazado a PSC y a ERC a aprovechar la "oportunidad histórica" que considera que hay para pactar y sacar adelante un nuevo modelo de financiación equivalente al concierto económico.

También ha asegurado que no le consta que Puigdemont haya tenido conversación alguna con Illa sobre esta cuestión.

Después de que el presidente de la Generalitat haya acusado a Junts de tener amnesia selectiva con el PP, Rius lo ha negado: "Junts no tiene ninguna amnesia. Nos acordamos cuando Illa y PSC se manifestaban del brazo de PP, Vox y Cs contra el referéndum del 1-O. También nos acordamos del apoyo del PSOE a la aplicación del 155".

"Tenemos muy buena memoria. Si alguien ha ido del brazo de PP y Vox a lo largo de estos últimos años, el PSC en 2017 y ahora también en el Parlament cuando se trata de votar cuestiones de ámbito nacional, es el PSC", ha zanjado.