Junts lamenta el "engaño" de la empresa mixta de Rodalies y ve paralelismos con la financiación

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha lamentado este lunes el "engaño" que supone la empresa mixta de Rodalies de Catalunya y ve paralelismos con lo ocurrido con el acuerdo para una nueva financiación pactado entre socialistas y republicanos.

"La firma de la empresa mixta de Rodalies escenifica un engaño ante el drama que vivimos en este país con el servicio de trenes. Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Vergés, se aseguró que sería un traspaso integral y, finalmente, la nueva empresa pertenece en un 50,1% a Renfe y en un 49,9% a la Generalitat, por lo que "es una empresa pública estatal española".

En su opinión, lo mismo ha pasado con la nueva financiación: "Arrancó siendo un concierto, luego se dijo que sería una financiación singular y se ha visto que no , y luego que cumpliría la ordinalidad y tampoco. Ha acabado siendo un café para todos".

"Vemos un paralelismo evidente en estos acuerdos entre PSC y ERC. Es igual que sea Rodalies como financiación, siempre acaban descafeinados respecto a lo que prometieron en el punto inicial", ha lamentado.

Y es que, según Vergés, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, seguirá teniendo "la llave de la caja" con el dinero de los catalanes, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la de los trenes de Rodalies.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

También ha cuestionado los que destacan que la Generalitat tendrá mayoría en el consejo de administración, con 5 miembros, por 4 de Renfe, porque el hecho de que Catalunya tenga el 49,9% de la empresa mixta "hace que esta mayoría, el día que se quiera, se pueda cambiar".

Además, ha apuntado que, de los 5 miembros en el consejo de administración que debe nombrar la Generalitat, hay una persona que era directora financiera de Renfe: "Así, desde el minuto cero, hay un submarino del Estado español dentro de esta empresa mixta".