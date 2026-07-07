Junts llevará al CGE la ley de los Comuns para prohibir la compra especulativa de viviendas

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha anunciado este lunes que llevarán al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley de los Comuns para la adopción de medidas de contención de la especulación en las zonas de mercado tensionado.

Lo ha explicado en rueda de prensa en la Cámara catalana la misma semana en que el pleno debatirá si el texto se tramita por lectura única, y será posteriormente cuando Junts pueda elevarlo al CGE (que dispondrá de una semana para pronunciarse), lo que pospondrá su eventual aprobación a después del verano, con el nuevo periodo de sesiones.

La proposición de ley modifica la Ley de Urbanismo para que en las zonas de mercado residencial tensionado los ayuntamientos puedan limitar la compra especulativa de viviendas a través del planeamiento urbanístico, de manera que sólo se puedan comprar si es para vivir o para que viva en ella un familiar, o para alquilarlas como vivienda habitual, con los límites de precio del alquiler establecidos.

También prevé que, excepcionalmente, se pueda comprar una vivienda diferente de la habitual cuando sea la única segunda residencia del comprador y esté en otro municipio, y amplía el régimen sancionador de la ley para que se consideren infracciones muy graves el incumplimiento de las limitaciones y los negocios jurídicos simulados para esquivarlas.

AFECTA A DERECHOS

Según Vergés, llevan la iniciativa al CGE porque "afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda, y afecta también a las competencias de los ayuntamientos".

"El tripartito lo ha querido entrar en lectura única, y con ello quieren descartar cualquier tipo de debate, que no comparezcan ni tan siquiera los colegios profesionales. Lo hace con 'agosticidad' para que los catalanes, cuando vuelvan de vacaciones, se encuentren" con esta ley, ha lamentado.

Para Vergés, el redactado tampoco cumple la normativa europea "en el sentido de las libertades de empresa y las directivas de servicio y que, además, si se hace una interpretación liberal, resulta que afecta a las adquisiciones por Suciones y Donaciones".

"En definitiva, es una iniciativa del tripartito que lo que hace es demostrar que, para el Govern, en vivienda siguen mandando los Comuns", ha reprochado Vergés, que también ha acusado a la Generalitat de improvisar y de encadenar decretos, reformas y parches en esta cuestión.

Además, considera que el texto traslada la responsabilidad a los ayuntamientos porque, a su juicio, acabará dependiendo de ellos y de su normativa urbanística local si lo aplican o no. "Nos podemos encontrar con que Barcelona lo aplica y Badalona no".

"Nadie asumirá las consecuencias que esto pueda desencadenar por parte de este Govern, y siguen equivocados en el diagnóstico", ha zanjado.