Junts per Barcelona llevará el catalán en los comercios a las comisiones de septiembre

Archivo - El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, durante una rueda de prensa para presentar el nuevo nombre del partido durante el mandato, a 20 de enero de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Durante la comparecencia, ha - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Junts per Barcelona llevará el cumplimiento de la normativa sobre el uso del catalán en los comercios de la ciudad a las comisiones de septiembre, donde pedirá al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, que asuma responsabilidades al respecto.

"Durante dos años de mandato, Collboni no ha hecho nada por defender nuestra lengua. Y ahora sabemos que no es sólo una cuestión de voluntad política: es una cuestión de legalidad. El gobierno municipal ha reconocido que no aplica la ley. Esto no es aceptable", ha sostenido el líder del grupo municipal, Jordi Martí, en un comunicado este jueves.

Ha defendido que Barcelona, como capital de Catalunya, debe ser líder en la defensa de la lengua, no un lugar donde "los derechos de los catalanoparlantes se incumplan con total impunidad, con la complicidad activa de un gobierno municipal que mira hacia otro lado".