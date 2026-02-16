Junts pide la comparecencia de Illa en el Parlament por el "colapso" en Catalunya

El secretario general de Junts, Jordi Turull, acompañado de la líder del grupo parlamentario, Mònica Sales, y el portavoz del partido, Josep Rius- EUROPA PRESS

Turull alega porque no confían en que Illa se someta a una cuestión de confianza

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Junts ha registrado este lunes la solicitud de comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament "por la situación de colapso que vive el país a tantos niveles y por el malestar que durante semanas se han generado a los ciudadanos".

"Por un mínimo de respeto ante todo lo que ha pasado y todo lo que ha generado a miles de ciudadanos, sería necesario que compareciera y hablara de las soluciones y la determinación de las que hablaba esta mañana", ha dicho en rueda de prensa el secretario general de Junts, Jordi Turull, con la líder parlamentaria, Mònica Sales, y el portavoz del partido, Josep Rius.

Según Turull, hacen esta solicitud porque no tienen "ninguna confianza" en que Illa se someta a la cuestión de confianza que Junts reclamó la semana pasada.

El mismo día de la reincorporación del presidente a sus funciones tras la baja médica, Turull ha lamentado que en su discurso institucional no haya hecho "ninguna autocrítica" a la acción del Govern estas semanas y que se haya dedicado, según él, a dar excusas y a no aportar soluciones para afrontar los problemas sufridos.

"Hemos visto a un presidente que parecía que empezara de cero, como si no tuviera responsabilidad alguna" en lo ocurrido, ha asegurado Turull, que cree que el Govern da síntomas de estar superado en todos los frentes.

Considera que "la incompetencia, la falta de ambición y de liderazgo" se han visto en la gestión de Rodalies, de los temporales meteorológicos y de las huelgas de los agricultores, los maestros y los médicos, además de que el Govern no tiene Presupuestos.

VE PROPAGANDA E INCOMPETENCIA

"La apelación a los mejores valores de la política empieza por la autoexigencia. Todo son excusas y resignación. Debe saber el presidente que no hay suficiente propaganda para tapar tanta incompetencia", ha añadido.

También ha querido puntualizar que, en el capítulo de agradecimientos que ha hecho Illa, no ha citado a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, "a la que se ha reprobado dos veces y que debería haber sido cesada hoy mismo".