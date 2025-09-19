Junts pide comparecer a Parlon y Trapero por la presunta agresión sexual a una menor en Girona

Archivo - La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero, en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Junts en el Parlament ha registrado una solicitud de comparecencia de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para que den explicaciones en la Cámara catalana por la presunta agresión sexual a una menor en Girona hace un año.

Junts asegura que Parlon y Trapero han "ocultado" la agresión al Ayuntamiento de Girona, ya que Mossos recibió la denuncia hace días y el Govern no lo comunicó al consistorio, según la vicealcaldesa de la ciudad de Junts, Gemma Geis.

El grupo parlamentario pide también que Parlon "aclare" unas declaraciones que hizo en Ràdio Girona este jueves, en las que afirmaba que la presión sobre la actividad delictiva en Barcelona provoca que se traslade a ciudades como Girona y zonas de la Catalunya central.